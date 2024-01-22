«Спустится с небес»: Блиновской предстоит мыть полы и туалет в СИЗО

Блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов, отправят в СИЗО № 6 «Печатники». Там королева марафонов будет содержаться наравне с другими арестантками.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, блогерше предстоит мыть полы в камере, туалет и питаться наравне с другими арестантками. Для ее перевозки не выделили отдельный транспорт — она будет находиться в автозаке с другими арестованными девушками из судов и отделов полиции.

Особенность данного изолятора в том, что арестантки сами наводят чистоту в порядке дежурства. Руководству СИЗО намекнули: Блиновская должна содержаться наравне с другими заключенными.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Елену Блиновскую из-за нарушений условий домашнего ареста. Королева марафонов пробудет под стражей до 26 апреля. В деле блогера также появилось два новых эпизода по статье о неправомерном обороте средств платежей. По ней королеве марафонов грозит до 16 лет колонии.