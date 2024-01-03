Задел за самое больное: как Шаляпин обидел балерину Волочкову

Певец Прохор Шаляпин назвал ноги балерины Анастасии Волочковой спичками. Своими неосторожными словами артист обидел подругу. Об этом сообщает StarHit.

Встречая Новый 2024 год вместе, Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин решили поделиться своим веселым вечером с поклонниками. Балерина и певец наслаждались компанией друг друга в загородном доме, создавая атмосферу радости и уюта.

На видеороликах, опубликованных Анастасией, заметно, как она и Прохор уютно устроились на диване, обсуждая свои воспоминания о прошедшем празднике. Веселое общение включало в себя даже небольшие нарекания певца по поводу пищевых предпочтений балерины. Шаляпин выразил свое недовольство тем, что Волочкова мало ест, прикасаясь к ее ногам и замечая их стройность. В ответ балерина с гордостью продемонстрировала свои ноги и попросила не обрезать их в кадре.

«Как спички!» — прокомментировал увиденное Шаляпин.

Знаменитости не только уделяли внимание друг другу, но и поддерживали праздничное настроение своими танцевальными выступлениями. Шаляпин снимал подругу танцующей в черном платье, а она в свою очередь призналась в любви к певцу, глядя в камеру.

Эта дружба и взаимная поддержка не являются новинкой, так как ранее Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин часто появлялись вместе на различных мероприятиях и выражали взаимное уважение друг к другу.

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