«До сих пор отхожу»: Волочкова подвела итоги года и сообщила о подарке дочери

Балерина Анастасия Волочкова нашла нужным рассказать о подарке дочери на Новый год. В беседе с корреспондентом Пятого канала, звезда призналась, что подарит Ариадне ювелирное украшение.

Танцовщица поделилась впечатлениями от встречи Нового года и подвела итоги уходящего 2023 года.

Волшебной ночью балерину поздравили родители, в том числе ее отец, ставший инвалидом после инсульта 15 лет назад. Несмотря на трудности с речью, он смог выразить радость и поздравление через видеосвязь.

«Но всеми эмоциями, даже говоря „со-со“ и „ва-ва“ он меня поздравил», – поделилась звезда.

По словам Волочковой, ей предстоит еще поздравить свою дочь Ариадну, для которой она подготовила особенный новогодний подарок – ювелирное украшение.

«Что могу сказать, как этот Новый год прошел. Я до сих пор отхожу от премьеры, которую я создала», — высказалась балерина.

Основным итогом для Волочковой стало новое шоу, представление которого прошло накануне праздников. Артистка подчеркнула, что она готова делиться своим творчеством с людьми и продолжит это делать, пока у нее есть энергия и возможности.