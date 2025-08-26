«Задачи сделать шоу не было»: коллега Муцениеце рассказала про ее тайную свадьбу с Дрангой

Евгения Осипова сообщила, что свадьба Агаты Муцениеце была в стиле старого Голливуда. Слова актрисы передает The Voice.

В конце августа Агата Муцениеце тайно вышла замуж. Актриса и Петр Дранга сделали торжество закрытым: гостям было запрещено снимать и выкладывать фото в Сеть. Евгения Осипова, которая была на мероприятии, поделилась его подробностями.

По словам актрисы, свадьба прошла в стиле старого Голливуда, и гости строго придерживались дресс-кода. На торжестве присутствовало сто человек — только самые родные и близкие люди.

«Если бы они захотели сделать свадьбу публичной, то для этого не нужны были бы соцсети, они бы тогда позвали журналистов. А такой задачи не было — сделать из свадьбы шоу. Они оставили праздник для себя, личная жизнь на то и личная. На свадьбе было сто гостей. Она была сделана в стиле старого Голливуда. И мужчины, и женщины были одеты именно в таком стиле», — рассказала артистка.

Евгения сообщила, что на свадьбе Агаты были дети, мама, сестра и племянницы. По ее словам, молодожены трепетно относились друг к другу и гостям.

«Агата и Петр были очень нежными друг к другу, а также веселыми. У Агаты, в связи с ее положением, мне показалось, был такой глубокий взгляд внутрь себя, это было трогательно», — резюмировала она.

