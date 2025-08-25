Кольца выносил сын Тимофей: Агата Муцениеце и Петр Дранга сыграли свадьбу в ресторане Москвы

Актриса Агата Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Как сообщает Super.ru, кольцо ей выносил сын Тимофей, который долго не общался с матерью.

Источник пишет, что к алтарю Агату вел отец Петра Дранги Юрий Петрович. Свадьба состоялась в кругу близких.

25 августа молодожены отмечают торжество в ресторане на Красном Октябре. Издание публикует видео из ресторана.

Пара подарила гостям первый танец. Муцениеце была в платье-комбинации. Несмотря на большой срок беременности, Агата выбрала туфли на каблуке.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил, что свадьба Агаты и Петра была пышной, но закрытой. По его мнению, торжество обошлось в 15-20 млн рублей – ему известно, что оба любят, когда «вкусно, дорого, богато».

Для Агаты этот брак стал вторым. От первого мужа Павла Прилучного актриса воспитывает сына и дочь.