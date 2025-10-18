«Зачем же так делать-то?»: Ирине Аллегровой пригрозили судом из-за украденной песни

Интернет-поэт Сергей Кротиков, публикующий свои стихи под псевдонимом Алквиад, намерен судиться с певицей Ириной Аллегровой. В разговоре с Газета.Ru обвинивший артистку в краже песни объяснил: трек собирает «очень много прослушиваний».

По словам Сергея Кротикова, певица указала его автором на стриминговых платформах, но ее представители до сих пор не выходят на контакт. Поэт сообщил, что планирует судиться с Ириной Аллегровой, поскольку трек набирает «очень много прослушиваний» и становится популярным.

«На «Яндекс музыке», везде, я смотрю: автор трека Алквиад, но никто из них не связывался со мной. Естественно, планируем, конечно, [судиться], потому что у песни очень много прослушиваний. Я ее выложил 6 июня 2025 года на стриминговые платформы, она набрала полмиллиона прослушиваний, именно одна песня, и вот тут включилась уже Аллегрова, выложила она, и сейчас у нее идут тоже прослушивания большие у этой песни. Если дело дойдет до суда, конечно, будем судиться, зачем же так делать-то?» — заявил Сергей Кротиков.

Напомним, исполнитель рассказал, что артистка украла его трек. Сергей Кротиков утверждал: еще в 2007 году он написал стихотворение «Она сидела у окна», но после неоднократных доработок опубликовал песню минувшим летом. Однако поэт неожиданно услышал композицию в исполнении Ирины Аллегровой и Игоря Крутого на музыкальном фестивале «Новая волна» в августе 2025 года. Музыка была изменена, а в качестве автора слов указали Николая Иваняна. В октябре же состоялся официальный релиз «новой» песни артистки.

Ранее певец Юрий Лоза прокомментировал скандальное поведение Ирины Аллегровой: «Исполнителю нужно постоянно напоминать о себе любой ценой».