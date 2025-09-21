«Зачем занимать чужое место?»: Иосиф Пригожин возмутился, что SHAMAN отказался от победы на «Интервидении»

Иосиф Пригожин возмутился поступком певца SHAMAN, отказавшегося от баллов жюри на «Интервидении». В разговоре с «Абзацем» продюсер заявил, что артист «занял чужое место».

Неожиданным моментом для многих на музыкальном конкурсе «Интервидение» стал отказ представлявшего РФ SHAMAN (Ярослав Дронов) от участия в голосовании за победу. Певец попросил членов жюри не оценивать его номер, заявив: «Я представляю Россию, а Россия уже победила». Многие не оценили такое решение, а Иосиф Пригожин и вовсе считает, что артист «занял чужое место». Продюсер заявил: должен был уступить другому российскому коллеге.

«Признаюсь сразу честно: я не смотрел [целиком], видел только отрывки в телефоне. Но у меня только один вопрос: зачем было участвовать? Лучше бы место отдали тому, кому эфир нужен, понимаете? Мне такой поступок просто непонятен, честно скажу. Зачем занимать чужое место, зачем участвовать, чтобы занять позицию и не дать кому-то другому выступить?» — высказался Иосиф Пригожин, отметив, что у него «нет никаких претензий».

Анализируя «Интервидение», продюсер отметил профессиональную организацию мероприятия и эффектные номера российских звезд. Что касается участника из Вьетнама Дык Фука, занявшего первое место, то Иосиф Пригожин назвал его победу заслуженной.

«По слухам, певец из Вьетнама достойно завоевал свое место под солнцем. Победитель, говорят, выступал хорошо. Номер красивый был у Билана с Гагариной, отличная съемка. Сама организация достойная», — подчеркнул продюсер.

Напомним, 20 сентября на «Live Арене» в Подмосковье состоялся Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025». В мероприятии приняли участие представители России, Беларуси, Казахстана, Саудовской Аравии, Индии, Бразилии, Китая и других стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему SHAMAN отказался от победы на «Интервидении»: «Давайте не будем наивными».