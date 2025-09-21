«Давайте не будем наивными»: Соседов объяснил, зачем SHAMAN отказался от победы на «Интервидении»

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) попросил исключить себя из голосования на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил поступок знаменитости.

Аудитория неоднозначно отреагировала на решение SHAMAN. Некоторые высоко оценили его благородство, другие раскритиковали, обвинив в слабости. Соседов считает, что Дронов не сам отказался участвовать в голосовании.

«Давайте не будем наивными. SHAMAN вряд ли сам себя снял. Видимо, ему велели так сделать. И это решение, кстати, правильное», — объяснил телеведущий в разговоре с Ura.ru.

По словам Соседова, если бы Ярослав не отказался от голосования, ему бы сложно было «отмыться от упреков» в нечестной победе.

Критик высоко оценил выступление SHAMAN, назвав его «прекрасным». Артист исполнил композицию «Прямо по сердцу», которую написал Максим Фадеев. Как пояснил Соседов, результаты конкурса были справедливыми, а Дронов еще раз доказал, что он — артист международного уровня.

Напомним, Стас Садальский обвинил в предательстве певца SHAMAN, отказавшегося от баллов на «Интервидении».