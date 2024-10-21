«Зачем я вообще их родила»: Агата Муцениеце назвала сына Тимофея «скотиной»

Актрисе Агате Муцениеце припомнили, как она называла сына Тимофея «скотиной» из-за кашля. Пользователи Сети нашли отрывок из влога артистки, который она снимала во время отпуска. Кадры публикует портал «Блокнот».

После громкого скандала и разбирательств в семье экс-супругов Муцениеце и Павла Прилучного, фанаты находят фрагменты видео и рассуждают, у кого должен остаться сын Тимофей. Актриса делилась, что суд встал на ее сторону, но, судя по видео в соцсетях мужчины, мальчик до сих пор находится у отца. Павел при этом уверяет, что наследник хочет жить у него.

В соцсетях опубликовали отрывок из влога актрисы, где она снимала себя и детей – дочь Мию и сына Тимофея в путешествии на Сардинию. На кадрах женщина жаловалась, что болеющий наследник не давал ей спать.

«Тимофей кашлял, как проклятый! Просто всю ночь скотина. У меня нет других слов. Зачем я вообще их родила, одна бы поехала и отдыхала сейчас», ‒ говорит на кадрах Агата.

После таких слов часть пользователей Сети встало на сторону Павла. Многие пишут, что мать не должна позволять себе подобные выражения в адрес детей.

«Бедный Тимофей, это какая травма, когда родная мать в лицо жалеет, что родила его», «Проклинать детей ужас», «Тут на своих любимых животных так не скажешь», «Ужас, представьте, чего она ему дома наедине говорила, бедный ребёнок», «Когда мои дети болеют, я почему-то так не шучу», ‒ пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что жена Павла Прилучного вмешалась в конфликт актера с Агатой Муцениеце.