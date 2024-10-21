«Вместо тысячи слов!»: жена Павла Прилучного вмешалась в конфликт актера с Агатой Муцениеце

Недавно актриса Агата Муцениеце заявила, что после суда за детей ей удалось добиться того, чтобы сын жил с ней. Однако позднее звезда сериала «Закрытая школа» намекнула на то, что Павел Прилучный все еще не вернул ей ребенка. В ответ актер публично осудил экс-супругу за вынесение конфликта на всеобщее обозрение и упрекнул в том, что она «ставит свои интересы выше интересов детей». Теперь в разборки бывших вмешалась нынешняя жена артиста Зепюр Брутян.

Актриса опубликовала в личном блоге видео в честь Дня отца, который отмечался в России накануне. На кадрах 11-летний Тимофей и 8-летняя Мия обнимают отца, купаются с ним и сводным братом Микаэлем в бассейне, ходят с ним на рыбалку, отдыхают на курорте. Зепюр Брутян сопроводила ролик закадровым голосом, читающим стихотворение Евгении Бурлюкиной «Папа пишется с большой буквы П».

«Вместо тысячи слов!!! Лучший папа на планете», — заявила супруга Павла Прилучного.

Пользователи Сети не оценили пост Зепюр Брутян, обвинив ее в «наигранности» во время продолжающихся разбирательств Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

«Выглядит как оправдание за весь тот ужас, что творится в СМИ», «Да никто и не сомневается, что он лучший папа!!! Он супер-отец!!! Но речь о другом — верните сына маме!!!», «Вас даже как-то жаль: Вы постоянно пытаетесь выкладывать некую наигранность», — высказались в Сети.

Однако некоторые встали на защиту актера и его жены, подчеркнув, что дети сами могут выбрать, с кем из родителей хотят жить. «А дети тоже играют, когда обнимают своего отца?», «Вы странные люди, причем здесь Зепюр? Она не разбивала семью? Просто Агате показалось, что ей мало платят, и в итоге? Ребенок сам выбрал, где и с кем ему жить!» — написали пользователи Сети.

Ранее мы писали о том, что Павел Прилучный рассказал об алиментах на детей от брака с Агатой Муцениеце.