Переживают за спектакли СССР и заработок: Егор Крид и Прохор Шаляпин выступили против замедления YouTube

В России наблюдается массовый сбой в работе YouTube. Пользователи жалуются, что видео на интернет-полощадке перестали загружаться. Некоторые знаменитые россияне поддержали постепенную блокировку ресурса, а кто-то, наоборот, высказался против.

Рэпер Егор Крид считает, что запрещать YouTube в России неправильно. Многие блогеры в таком случае лишаться заработка. К тому же, как считает исполнитель, граждан будет не заставить сидеть в приложениях, в которых они не хотят.

«Я очень много смотрю именно там и среди моих близких реально много тех, для кого ютуб это - вся жизнь. Они вкладывают душу и всех себя в свои ролики», — написал певец в Telegram-канале ЕГОР КРИД.

Поддержал коллегу Прохор Шаляпин. В социальных сетях он признался, что смотрел на площадке концерты времен СССР и познавательные видео. Шоумен не хотел бы потерять доступ к ним.

Ранее замедление YouTube прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Также на ситуацию отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.