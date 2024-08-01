НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 августа 2024, 16:15
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Переживают за спектакли СССР и заработок: Егор Крид и Прохор Шаляпин выступили против замедления YouTube

Егор Крид и Прохор Шаляпин не поддержали замедление YouTube.
Переживают за спектакли СССР и заработок: Егор Крид и Прохор Шаляпин выступили против замедления YouTube

© Pxhere.com

В России наблюдается массовый сбой в работе YouTube. Пользователи жалуются, что видео на интернет-полощадке перестали загружаться. Некоторые знаменитые россияне поддержали постепенную блокировку ресурса, а кто-то, наоборот, высказался против.

Рэпер Егор Крид считает, что запрещать YouTube в России неправильно. Многие блогеры в таком случае лишаться заработка. К тому же, как считает исполнитель, граждан будет не заставить сидеть в приложениях, в которых они не хотят.

«Я очень много смотрю именно там и среди моих близких реально много тех, для кого ютуб это - вся жизнь. Они вкладывают душу и всех себя в свои ролики», — написал певец в Telegram-канале ЕГОР КРИД.

Поддержал коллегу Прохор Шаляпин. В социальных сетях он признался, что смотрел на площадке концерты времен СССР и познавательные видео. Шоумен не хотел бы потерять доступ к ним.

Ранее замедление YouTube прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Также на ситуацию отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник фото:Pxhere.com
Источник:Telegram-канал ЕГОР КРИД
Автор:Артем Хохлов
Теги:
YouTube
Егор Крид
Прохор Шаляпин