На свидание пришла с охраной: Богомолов рассказал, как завоевать сердце неприступной Ксении Собчак

В 2019 году известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Режиссер признался, что завоевать сердце звезды не так просто. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на проект «Команда» с Татьяной Навкой.

Журналистка заинтересовала Богомолова прямо во время интервью, когда задавала ему неудобные вопросы. Тогда же он захотел продолжить общение.

Театральный деятель сделал комплимент фотографии Собчак в Сети, на что она ответила: «Ну наконец-то! Я ждала, когда ты мне напишешь!» Так пара переписывалась около трех месяцев.

Как отмечает Константин, за это время они сильно разругались из-за обсуждения литературного произведения, и Ксения заблокировала его везде. Но режиссер не сдался и нашел лазейку в одной соцсети, где снова написал телеведущей.

«Мы и сейчас ссоримся, но быстро отходим. Но у нас есть правило – не блокировать друг друга, отвечать на звонки. Звоню всегда первым», – подчеркнул он.

На первом свидании Ксения снова отличилась, так как пришла вместе с охраной. Константин сильно удивился, когда девушка стала выходить из привычной зоны.

И вот 13 сентября в 2019 году пара поженилась. Тогда они решили «постебаться над традициями» и проехались по городу на катафалке.

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