«Зачем вам?»: Иван Ургант прокомментировал журналистам баснословную стоимость корпоративов

Ведущий Иван Ургант прокомментировал сообщения о баснословной стоимости корпоративов. Говорилось, что шоумен получает за 4 часа 6,8 млн рублей, а при оплате иностранной валютой предоставляет скидку. Артист признался, что не читал новость.

С Ургантом связались журналисты издания «Абзац». Однако ни опровергать, ни подтверждать информацию он не стал.

Ведущий ответил репортерам: «Пока ещё сам не читал [новость]. Зачем вам нужно моё подтверждение или опровержение?»

Ранее сообщалось, что в райдере Урганта нет алкоголя. В гримерке артист желает видеть легкие напитки и стандартные закуски. Он требует визажиста и трансфер до места проведения мероприятия. Помимо основного гонорара, дополнительные траты заказчика составят от 15 до 175 тыс. рублей.