Раскрыто, на каких условиях Иван Ургант готов выступить в России

Раскрыт гонорар шоумена и актера Ивана Урганта за одно частное выступление в России. Об этом пишет издание «Абзац».

Так, за четырехчасовую программу артист просит 6,8 млн рублей без учета технического и бытового райдеров. При этом организаторам, готовым оплатить выступление в иностранной валюте, Ургант предоставит скидку и выйдет на сцену за 65 тысяч евро (около 6,7 млн рублей).

В отличие от большинства звездных коллег, Ургант не требует спиртное в райдере. В гримерке телеведущий ожидает увидеть легкие напитки и стандартные закуски. Вдобавок ему необходимо обеспечить услуги визажиста и трансфер до площадки. Суммарно дополнительные траты на шоумена составят от 15 до 75 тысяч рублей, если не учитывать аренду звукового оборудования.

Напомним, Иван Ургант пропал из телеэфира весной 2022 года, когда из сетки вещания Первого канала убрали его шоу «Вечерний Ургант». Позднее выяснилось, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поддержал идею вернуть шоумена в телеэфир. Однако официальных заявлений по этому поводу до сих пор не было.

Ранее мы писали, что Иван Ургант выступил на корпоративе снятого с эфира шоу «Вечерний Ургант».