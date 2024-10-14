«Зачем ты такое надеваешь?»: Николай Басков прилюдно пристыдил Митю Фомина

Певец Николай Басков пристыдил артиста Митю Фомина за неправильную одежду. Артист посоветовал 50-летнему коллеге носить все обтягивающее.

Подробности приводит mk.ru.

Басков присутствовал на праздновании дня рождения телеканала в Кремле. Он встретил за кулисами Фомина и стал рассматривать костюм певца.

Сначала Басков спросил, донашивает ли Фомин старое. На это Митя ответил утвердительно.

Затем артист указал на плащ Фомина и поинтересовался: «Я не понимаю, зачем ты такое надеваешь?»

Певец скинул верхнюю одежду и остался в майке. Но и она не понравилась Баскову.

«Тебе надо обтягивающее все носить! Тебе 50 лет, ты в такой форме, а носишь», - произнес певец и ушел в гримерку.

Фомин не обиделся и, посмеявшись, снова стал одеваться.

На мероприятии Басков также признался в желании отправиться в ЗАГС и пообещал журналистам это сделать, но «не сейчас, попозже».

Ранее Басков говорил, что женится, когда достроит дом.