«Будет свадьба, дайте только дом достроить»: Николай Басков собирается жениться

47-летний певец Николай Басков посетил День рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце и рассказал о личной жизни. В беседе с Kp.ru артист раскрыл, когда собирается жениться.

Николай Басков представил на мероприятии новую песню «Криминальное чтиво», записанную в дуэте с рэпером Серегой.

15 октября Николаю Баскову исполнится 48 лет. В разговоре с журналистами певец признался, что не хотел бы устраивать пышное торжество, а планирует «посидеть в узком кругу». При этом артист также планирует отметить праздник с поклонниками через два года, когда «как раз будет юбилей».

Рассказал певец и о личной жизни. По словам Николая Баскова, он планирует сыграть свадьбу после того, как построит дом. «Будет свадьба. Дайте только дом достроить», — заявил артист.

Недавно Николай Басков приобрел загородный дом и, судя по всему, пока занят его благоустройством. Певец признался, что также хотел бы иметь на участке «свою маленькую ферму для семьи» с натуральными овощами и фруктами.

«Я смотрел разные дома и понял, что ничего грандиозного мне не надо, хочу деревенский дом. Мои бабушка и дедушка жили в деревне, у меня в память врезалось это замечательное хозяйство — куры, овцы, гуси. Ты просыпаешься утром и бежишь в курятник, берешь свежее яйцо, делаешь из него омлет. Хочу эко-дом, в котором бы все дышало, чтобы это было из дерева. И чтобы на участке была возможность завести свою маленькую ферму для семьи. Чтобы были свои продукты, овощи, фрукты», — поделился Николай Басков.

Ранее сообщалось о том, что Николай Басков раскрыл, когда и на ком собирается жениться.