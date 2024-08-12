«Зачем ты лезешь на рожон?»: Кушанашвили отчитал Ивлееву за сравнение Олимпиады с «голой» вечеринкой

Журналист Отар Кушанашвили резко отреагировал на высказывание блогера Насти Ивлеевой об Олимпийских играх-2024. Телеведущая сравнила их со своей «голой» вечеринкой, за что ее раскритиковали.

В шоу «Каково?!» Кушанашвили прокомментировал публикацию Ивлеевой об Олимпиаде в Париже. Она поделилась своими мыслями с поклонниками, посчитав, что ее вечеринка была более «стильной». Юмор блогера Отар не оценил и заявил, что ей стоит отпустить тему с «арт-выставкой», прошедшей в декабре прошлого года.

«Ну зачем ты нарываешься? Белокурая ты дура! <…> Зачем ты лезешь на рожон? То ей речь президента зашла, то она понимает, за кого голосовать. Ну, угомонись!» - заявил журналист.

Кушанашвили отметил, что пытался быть Насте другом, хотел ее учить. Однако получил от нее отказ, а теперь она «пишет ерунду».

Напомним, что Настя Ивлеева вернулась в публичное поле только весной этого года. На протяжении нескольких месяцев она не появлялась в Сети после скандала с «голой» вечеринкой, после которого несколько раз извинилась перед россиянами.

Ранее Настя Ивлеева погасила долг перед налоговой в размере 3,7 млн рублей.