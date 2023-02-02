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01:00, 02 февраля 2023
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«Зачем ты это говоришь?»: оскорбляющую россиян Аллу Пугачеву попытались остановить

Людмила Поргина обратилась к Алле Пугачевой после высказываний в адрес страны.

«Зачем ты это говоришь?»: оскорбляющую россиян Аллу Пугачеву попытались остановить

Фото: Дарья Комарова/ Starface.ru

Актриса Людмила Поргина отреагировала на слова певицы Аллы Пугачевой в адрес России и россиян. Она очень удивляется новым высказываниям и считает, что это «как-то не очень по-доброму».

«Зачем ты все это говоришь, Алла?» - поинтересовалась Поргина, пытаясь остановить артистку.

Она отметила, что когда-то Примадонна «была музой», которую «обожал народ». По мнению актрисы, Пугачева поступает «некрасиво».

«Зачем ты обижаешь людей, которые сейчас находятся здесь?» - сказала она в разговоре с МК.

Поргина не поддержала Пугачеву в решении покинуть страну. Она заявила, что не смогла бы жить вне России.

Ранее певица Елена Ваенга в свойственной манере ответила на оскорбление Пугачевой из Израиля.

Источник фото:Дарья Комарова/ Starface.ru
Источник:МК
Теги:
#Алла Пугачева
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#Людмила Поргина
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