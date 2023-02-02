«Зачем ты это говоришь?»: оскорбляющую россиян Аллу Пугачеву попытались остановить
Людмила Поргина обратилась к Алле Пугачевой после высказываний в адрес страны.
Фото: Дарья Комарова/ Starface.ru
Актриса Людмила Поргина отреагировала на слова певицы Аллы Пугачевой в адрес России и россиян. Она очень удивляется новым высказываниям и считает, что это «как-то не очень по-доброму».
«Зачем ты все это говоришь, Алла?» - поинтересовалась Поргина, пытаясь остановить артистку.
Она отметила, что когда-то Примадонна «была музой», которую «обожал народ». По мнению актрисы, Пугачева поступает «некрасиво».
«Зачем ты обижаешь людей, которые сейчас находятся здесь?» - сказала она в разговоре с МК.
Поргина не поддержала Пугачеву в решении покинуть страну. Она заявила, что не смогла бы жить вне России.
Ранее певица Елена Ваенга в свойственной манере ответила на оскорбление Пугачевой из Израиля.