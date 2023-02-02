«Зачем ты это говоришь?»: оскорбляющую россиян Аллу Пугачеву попытались остановить

Актриса Людмила Поргина отреагировала на слова певицы Аллы Пугачевой в адрес России и россиян. Она очень удивляется новым высказываниям и считает, что это «как-то не очень по-доброму».

«Зачем ты все это говоришь, Алла?» - поинтересовалась Поргина, пытаясь остановить артистку.

Она отметила, что когда-то Примадонна «была музой», которую «обожал народ». По мнению актрисы, Пугачева поступает «некрасиво».

«Зачем ты обижаешь людей, которые сейчас находятся здесь?» - сказала она в разговоре с МК.

Поргина не поддержала Пугачеву в решении покинуть страну. Она заявила, что не смогла бы жить вне России.

Ранее певица Елена Ваенга в свойственной манере ответила на оскорбление Пугачевой из Израиля.