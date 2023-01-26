Елена Ваенга в свойственной манере ответила на оскорбление Аллы Пугачевой из Израиля

Певица Елена Ваенга в интервью заявила, что ее задели слова уехавшей из России артистки Аллы Пугачевой. Речь шла о высказывании Примадонны «Были холопами, стали рабами», которое она произнесла в октябре 2022 года в адрес своих критиков.

Ваенга отметила, что на эти слова «уж сильно все обиделись». «Я на свой счет это тоже приняла», - впервые призналась певица.

При этом артистка добавила, что не окажется «в рядах тех людей, которые будут ее поливать».

«Время всё расставит на свои места», - заключила она, не желая «обсуждать Аллу Борисовну».

Ранее сообщалось, что Ваенга воспылала ненавистью к российскому музыканту, песни которого начал слушать сын.