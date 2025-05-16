«Это потеря потерь»: дочь Гогунского высмеяла отца за слова о женщинах

Дочь актера Виталия Гогунского высмеяла отца после его интервью о женщинах. 15-летняя наследница Милана Стар процитировала героя папы Кузю из сериала «Универ» и написала: «Это потеря потерь».

Гогунский оказался в центре скандала после того, как заявил, что у женщин не может быть рядом с мужчиной плохого настроения. Если она сделала недовольное лицо – пусть «отправляется в сад».

«У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», — сказал актер.

Слова Виталия возмутили публику, но некоторые звезды встали на его защиту. А вот бывшая жена актера и его дочь дали понять, что не поддерживают мужчину.

У себя в соцсетях Милана написала фразу: «Это потеря потерь». Именно эти слова часто произносил в сериале «Универ» герой, которого сыграл ее отец. Напомним, что после развода девочка не общается с родителем.

Психолог Виктория Власова в беседе с WHOOPEE.ru высказалась о поведении артиста и объяснила, почему подобные взгляды вызывают такой резонанс. По ее мнению, такие заявления говорят не о любви, а о стремлении контролировать человека.

«Зрелая близость — это не про идеальность и «удобство», а про умение оставаться собой рядом с тем, кто это принимает. Настоящие отношения строятся не на контроле, а на принятии», — убеждена эксперт.

Современная психология, по словам специалиста, все больше смещается в сторону партнерской модели отношений, где эмоциональная стабильность достигается через поддержку, а не через контроль. Подобные взгляды, как у Гогунского, постепенно уступают место более осознанному подходу к построению отношений.

Ранее мы писали о том, что блогерша Мария Погребняк поддержала Гогунского.