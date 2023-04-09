«Зачем тогда венчался? На небесах разберется…»: что думает Филипп Киркоров о разводе отца

90-летний Бедрос Киркоров полюбил другую женщину и хочет развестись с Людмилой Смирновой, в браке с которой состоял 26 лет. Филипп Киркоров прокомментировал столь решительные действия отца.

По словам певца, у них в семье не принято вмешиваться в личную жизнь. Поп-король российский эстрады отметил, что рад, что в 91 год его отец может жить полноценной яркой жизнью.

«Нравится мне, не нравится… Если рядом есть человек, который о нем заботится, то слава Богу», — добавил Филипп Киркоров.

Киркоров признал, что венчание — это всегда ответственность, поэтому находится в смятении из-за таких новостей. Певец вспомнил, что с его мамой отец не заключал брак, хотя любил и обожал ее.

«С другой супругой венчался… Это его жизнь, его право. А там на небесах разберется — с кем венчался, с кем — нет», — прокомментировал поп-король российской эстрады.

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