Шалун: Филипп Киркоров схватил поклонницу за грудь на своем концерте в Красноярске

Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров почти на каждом своем концерте устраивает незабываемое шоу. Недавнее выступление артиста перед зрителями вновь попало в СМИ, а видео разлетелось по соцсетям. Дело в том, что звезда позволил себе лишнее и схватил поклонницу за грудь!

Знаменитый исполнитель 2 апреля приехал дать концерт в Красноярск. Публика как обычно овациями встречала певца. Поклонники громко хлопали и кричали от восторга. Зрители еще больше оживились после того, как Филипп Бедросович спустился в зал.

Мужчина шел между людьми, вызывая у них бурю эмоций. Одна из фанаток, которая была в футболке с портретом кумира, выскочила к нему с цветами. Она подарила букет и поцеловала Киркорова в щеку. Женщина никак не хотела уходить, а позировала для фото, положила руку певца себе на плечо. Он неожиданно опустил свою руку ей на пышную грудь. Но поклонница была совсем не против и даже радостно закричала.

Кумир не раз хвастался в интервью, что вызывает у слушателей такие сильные эмоции. Он выступает на сцене уже много лет, но каждый раз чувствует легкое волнение.

Ранее мы писали о том, как Филиппа Киркорова подключили к аппарату. Известно, что артист ради сохранения красоты обратился к специалисту. Филиппу Бедросовичу пришлось сделать несколько пластических операций подряд. Голливудский пресс ему сделали при помощи специального аппарата. Артиста уложили на стол и прикрепили к нему особые манипуляторы, заставляющие сокращаться мышцы живота.