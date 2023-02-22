«Зачем тащить девочку на сцену»: дочь Любови Успенской подняли на смех

Отношения между 32-летней Татьяной Плаксиной и многократной обладательницей премий «Шансон» 68-летней Любовью Успенской постоянно меняются.

Плаксина живет своей жизнью: путешествует по миру, изучает духовные практики разных стран, занимается йогой и современной живописью.

С мамой то ругается, то мирится, и отголоски этих скандалов регулярно становятся предметом обсуждения в Сети.

Недавно Успенская, не оставляющая попыток продвинуть дочку на музыкальную сцену, включила в свой концерт семейный дуэт.

Композиция под названием «Я не умею за себя молиться» вызвала неоднозначную реакцию поклонников.

Большинство музыкальные способности Плаксиной не оценили: