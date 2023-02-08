Любовь Успенская выпустила первый совместный клип со своей дочерью

Радостная новость для всех поклонников творчества (и жизни) знаменитой российской певицы Любови Успенской.

В соцсетях звезды появился новый трек под названием «Мольба».

Примечательно, что это первая композиция, которую исполнительница спела вместе со своей дочкой, 33-летней Татьяной Плаксиной (более известной под сценическим псевдонимом Patca Tati)

Как сообщают Вести.Ru, Фанаты Успенской по достоинству оценили песню и поздравили исполнительниц с долгожданным примирением.

Напомним, что какое-то время назад отношения между Успенской и её дочерью, мягко говоря, нельзя было назвать идеальными.

Теперь же, после музыкального релиза, есть надежда на то, что семейный дуэт будет радовать аудиторию всё новыми и новыми творческими проектами.

Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская сделала резкое фаунистическое высказывание о бездарных мужчинах в ее жизни.