«Зачем так себя уродовать?»: новое фото Пугачевой вызвало шквал негодования поклонников

15 апреля Алла Пугачева отметила день рождения. Примадонне исполнилось 74 года. Сама она никогда не скрывала свой возраст и заявляла во всеуслышание: «Да, я старая». Однако, как оказалось, принимает себя певица лишь на словах. В Сети же показывать свое настоящее лицо она по какой-то причине не рискует, из-за чего подвергается критике от фанатов.

В личном блоге Алла Борисовна опубликовала новый снимок, чтобы поблагодарить друзей, коллег и поклонников за поздравления. «Здоровья вам, благополучия, верности своей надежде и мечте», - написала артистка. Но слова ее не привлекли столько внимания, сколько фотография, которая их сопровождала. На ней Пугачева предстала действительно неузнаваемой и совсем не 74-летней женщиной.

Отсутствие морщин, гладкое и худое лицо, пустой взгляд – такой себя хочет видеть Примадонна в своем возрасте, поэтому постоянно и фотошопит кадры. Однако от поклонников ничего скрыть все равно не получается. В комментариях под новым фото фанаты обратились к кумиру и попросили перестать «молодиться» за счет фильтров. По их мнению, нужно стареть достойно, а Пугачева пластиками и различными обработками лишь превращает себя в зомби.