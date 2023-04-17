«Зачем так себя уродовать?»: новое фото Пугачевой вызвало шквал негодования поклонников
Отметившая 74-летие Алла Пугачева опубликовала новое фото и ужаснула поклонников.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
15 апреля Алла Пугачева отметила день рождения. Примадонне исполнилось 74 года. Сама она никогда не скрывала свой возраст и заявляла во всеуслышание: «Да, я старая». Однако, как оказалось, принимает себя певица лишь на словах. В Сети же показывать свое настоящее лицо она по какой-то причине не рискует, из-за чего подвергается критике от фанатов.
В личном блоге Алла Борисовна опубликовала новый снимок, чтобы поблагодарить друзей, коллег и поклонников за поздравления. «Здоровья вам, благополучия, верности своей надежде и мечте», - написала артистка. Но слова ее не привлекли столько внимания, сколько фотография, которая их сопровождала. На ней Пугачева предстала действительно неузнаваемой и совсем не 74-летней женщиной.
Отсутствие морщин, гладкое и худое лицо, пустой взгляд – такой себя хочет видеть Примадонна в своем возрасте, поэтому постоянно и фотошопит кадры. Однако от поклонников ничего скрыть все равно не получается. В комментариях под новым фото фанаты обратились к кумиру и попросили перестать «молодиться» за счет фильтров. По их мнению, нужно стареть достойно, а Пугачева пластиками и различными обработками лишь превращает себя в зомби.
«Кошмарное фото, лицо как будто поехало», «Тут явный перебор и с пластикой, и с фильтрами», «Что за зомби на фото», «Вот изуродовала себя! До неузнаваемости!», «Молодая была не молода», «Это не аккаунт Аллы… она бы уволила всех, кто дал разрешение на такое фото», «Эта фотография шутка?», «Фильтры наше все. Не любит себя Алла в этом возрасте», «Ужас! Зачем так себя уродовать?», - оставили отклики подписчики Аллы Пугачевой.
Ранее стало известно, как с днем рождения Примадонну поздравил ее бывший муж Филипп Киркоров.