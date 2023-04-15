Филипп Киркоров необычно поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения — выставил архивный кадр, сделанный на 25-летие певицы.

«С Днём рождения, Алла! 15 апреля 1998 года», — немногословно высказался бывший муж Пугачевой.

Интернет-пользователи восхитились Киркоровым и Пугачёвой в молодости. Многие предположили, что после 11 лет брака их расставание было ошибкой, поскольку пара красиво смотрится вместе.

Однако не всех порадовало поздравление певицы. Некоторые поклонники сочли, что поздравление слишком короткое, другие же уверяют, что уехавшая в Израиль певица не заслужила теплых слов.

«Сейчас бы из каждого утюга и чайника лились поздравления, ан нет, обнулила себя Алла Борисовна», — написал один из комментаторов.

Ранее мы писали, что раскрыт гонорар Пугачевой за выступление в России.