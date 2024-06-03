«Представленные сведения приняты для изучения»: выступление Бузовой в Уфе проверит Следственный комитет

В Сети начинает набирать обороты скандал с участием певицы Ольги Бузовой. Ее обвинили в неподобающем поведении на концерте в Уфе. По мнению местных жителей, на артистке, которая выступала перед детьми, был слишком откровенный наряд.

Уфимцы обратились к правоохранителям через социальную сеть «ВКонтакте», пишет mkset.ru. Они спросили у представителей Следственного комитета, отреагирует ли ведомство на многочисленные жалобы граждан. Через некоторое время был получен ответ.

«Представленные сведения приняты для изучения и принятия мер реагирования в пределах компетенции ведомства», — написали стражи порядка.

Бузова выступила в боди и длинных кожаных сапогах перед подростками в Уфе в День защиты детей. После этого депутат Курултая Рустем Ахмадинуров усомнился в адекватности атеистки. Он раскритиковал ее образ на своей странице в соцсети.