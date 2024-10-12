«Зачем так издеваться?»: Курбан Омаров и его беременная жена поделились неоднозначным видео

44-летний бизнесмен Курбан Омаров и его 23-летняя беременная супруга Валерия активно делятся в соцсети моментами из семейной жизни. Недавно пара опубликовала видео, которое вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков.

В ролике Валерия Омарова предстала в машине возле ресторана быстрого питания, а сам предприниматель был за кадром. Курбан Омаров перечислял позиции меню, а у его беременной жены в этот момент начался токсикоз.

«На этом видео я была на 16-й неделе беременности, и токсикоз накрывал меня как морской прибой. Как я с этим боролась? Никак! Принимала все как есть, смеялась, и в этом мне очень помогал мой муж», — написала под публикацией Валерия Омарова.

Подписчики не оценили новое видео пары. Многие осудили Курбана Омарова, заявив, что он должен был поддержать супругу, а не смеяться над ней.

«Зачем так издеваться? Ее от слов тошнит, а он говорит и говорит», «Мужчинам лишь бы поржать», «Зачем это снимать и выкладывать?» — написали пользователи Сети.

Некоторые посчитали, что бизнесмен и его избранница лишь играют на камеру, снимая постановочные ролики.

«Ведет себя как ребенок. Переигрывает», «Детский сад», «Артистка», «На показуху похоже», — высказались пользователи Сети.

Напомним, в мае этого года стало известно, что Курбан Омаров женился на своей избраннице Валерии. В августе девушка объявила о своей беременности.

Ранее сообщалось о том, что жена Курбана Омарова вышла на связь в слезах и пожаловалась на эмоциональность.