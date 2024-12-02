«Зачем столько денег потратил?»: Валерия высказалась о расходах семьи

Народная артистка России Валерия рассказала о тратах ее семьи. Ее слова приводит Пятый канал.

Как призналась исполнительница, она вместе с мужем продюсером Иосифом Пригожиным объединяет все заработанные деньги в общий бюджет. Пара имеет совместный бюджет, счета и недвижимость, вследствие чего и решения о крупных покупках принимает вместе.

Певица также уточнила, что с осторожностью относится к дорогим подаркам.

«Мы уже находимся в такой фазе наших отношений, что давайте без сюрпризов. Надо, чтобы сюрприз был полезным, хорошим. А то я увижу и скажу: „Ты зачем столько денег потратил? Ты что, с ума сошел? Что, больше некуда было деньги потратить?“ Зачем мне такие сюрпризы?», — поделилась артистка.

Знаменитость добавила, что их семья разумно подходит к тратам, взвешивая все «за» и «против» перед каждой крупной покупкой.

Ранее мы писали, что Валерия расплакалась, узнав о скором появлении внука.