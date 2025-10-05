«Зачем себя в соцсетях настолько приукрашивать»: настоящая внешность Марии Мироновой разочаровала поклонников
© Starface.ru
Актриса Мария Миронова поразила поклонников изменившейся внешностью. Лицо 52-летней дочери легендарного актера Андрея Миронова выглядело одутловатым, а шея потеряла четкие контуры.
В Сети завирусились отрывки из интервью Мироновой Вадиму Вернику, которое она дала еще в прошлом году. Пользователи Сети обратили внимание, что в соцсетях Мария выглядит совершенно другим человеком - она тщательно ретуширует снимки и не появляется на видео без фильтров.
На интервью же актриса пришла без макияжа и отказалась от укладки. В итоге тонкие распущенные волосы только добавили возраст Марии.
Пользователи Сети в комментариях выразили разочарование, отметив, что в жизни Миронову можно не узнать, встретив на улице.
«Зачем себя в соцсетях настолько приукрашивать, особенно когда ты публичная личность и все, всё равно увидят твое настоящее лицо», - задались вопросом комментаторы.
Некоторые также предположили, что Миронова слишком увлеклась уколами красоты, поэтому лицо стало отечным. Кроме того, пользователи обратили внимание на отсутствие бровей у Марии.
«Отечная и без бровей», - отметили в комментариях.
Ранее сообщалось, что младшего сына Федора актриса родила в 46 лет, но мало рассказывала о его жизни. Мария немного приоткрыла завесу тайны и призналась, что наследник начал всерьез заниматься фигурным катанием.