«Зачем реанимировать труп»: новым «Папиным дочкам» предрекли провал еще до премьеры

На днях стало известно о завершении съемок продолжения культового сериала «Папины дочки». Много лет назад ситком о многодетном отце, брошенном женой, настолько полюбился зрителям, что создатели постоянно продлевали его на новый и новый сезон, пока юные актрисы уже не доросли до собственных детей. В общем-то, сюжет нового проекта как раз на этом и строится. По задумке сценаристов, история Сергея Васнецова повторяется с его зятем Веником, которого оставляет супруга с четырьмя дочерями.

Когда появилась информация о том, что артисты основного каста возвращаются к своим ролям, мнения фанатов разделились. Одни были рады узнать, что вновь увидят любимых героев детства, а другие решили, что из подобного еще никогда не получилось ничего хорошего. Этой же позиции, как выяснилось, придерживаются и некоторые известные представители киноиндустрии.

Режиссер и критик Александр Шпагин заявил, что сериал, который был популярен много лет назад, и надо было оставить в прошлом. Теперь же его ждет грандиозный провал. По его мнению, продолжение после длительного перерыва может быть успешным только в виде ремейка, в остальных случаях такие эксперименты обречены.

Шпагин отметил, что должно произойти чудо, чтобы фанаты приняли новые «Папины дочки». При этом там должен быть просто гениальный сценарий и блестящая работа режиссера и актеров. А в этом он сильно сомневается.

«А так люди будут говорить: «Вспомнила бабушка, как девушкой была». Прошло очень много лет. Зачем реанимировать труп. Выкапывать его из могилы. Куда ни кинь в данной ситуации – всюду клин», - прокомментировал кинокритик.

Ранее звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова удивила поклонников изменениями во внешности.