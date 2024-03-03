«Зачем плясать под чужую дудку?»: Мария Кожевникова рассказала, как принять себя

Актриса Мария Кожевникова, которая недавно родила четвертого ребенка, рассказала, как принять и полюбить себя. По мнению знаменитости, нет единого стандарта красоты, а каждая женщина прекрасна. Об этом сообщает PEOPLETALK.

В соцсети у Марии Кожевниковой спросили, как принять свою красоту, если есть комплексы. Звезда сериала «Универ» заявила, что идеалов красоты нет, они лишь навязаны обществом.

«Нет никаких идеалов красоты. Кто-то нам что-то навязывает, я уже об этом говорила», — отметила Мария Кожевникова.

Актриса подчеркнула, что не собирается подстраиваться под навязанные стандарты красоты и посоветовала подписчикам последовать ее примеру.

«Сейчас почти у всех пухлые губы. У меня не пухлые губы, но с помощью карандаша я их делаю чуть попухлее, и всё, и не собираюсь их накачивать. Нос — такой, какой у меня есть. Зачем плясать под чужую дудку? Я просто не понимаю. Я не собираюсь тратить на это свою жизнь и вам тоже не советую», — высказалась звезда.

Мария Кожевникова считает, что каждая женщина прекрасна, а ее недостатки можно превратить в достоинства.

«Каждая женщина прекрасна. Меня очень сильно восхищают такие женщины, как Ким Кардашьян. А у Дженнифер Лопес очень короткие ноги», — поделилась актриса.

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