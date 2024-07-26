«Зачем плевать в людей, которые тебя полюбили?»: звезда «Кухни» обратилась к Назарову

Российская актриса Серафима Низовская, известная по роли в сериале «Кухня», поделилась мнением об уехавшем из России коллеге Дмитрии Назарове. Ее слова приводит издание «Абзац».

Как призналась артистка, она считает справедливым введение санкций в отношении эмигрировавших из РФ звезд, в том числе Назарова.

«Ты можешь выбирать любую страну, где тебе жить, это твоя жизнь, [твое решение], как к чему относиться. Но мне кажется, нельзя в тяжелый момент обращаться в принципе с таким настроением к стране, в которой ты родился, вырос, которая дала тебе имя. Тебя же люди полюбили, которые здесь живут. Зачем в них плевать? Я не понимаю», — высказалась Низовская.

Знаменитость подчеркнула, что покинувшие Россию артисты предпринимают попытки найти «подпорки» в других странах. Но, по ее мнению, уехавшим деятелям культуры не удастся получить за границей ту зрительскую любовь, которую они имели в родной стране. Низовская также уточнила, что практически не общалась с Назаровым в период съемок сериала «Кухня».

Ранее Серафима Низовская рассказала, что провела первые дни СВО в Киеве.