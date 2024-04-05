«Налоги заплачены»: Рудковская высказалась о критике своих «помпезных» завтраков

Российский продюсер Яна Рудковская сообщила в своем микроблоге, что пользователи обрушились на нее с критикой из-за фото ежедневных завтраков, назвав их «помпезными и показушными». Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

Как призналась знаменитость, подобный контент она публикует не ради хвастовства.

«Все, что у меня на столе, мы приобрели на кровно заработанные, налоги заплачены. Ничего не украдено, не отжато, куплено в коллекцию посуды нашей семьи. Да, коллекция очень большая, но мы и коллекционируем ее больше 15 лет. Я это делаю от души и знаю, что многих вдохновляю. А сколько женщин по всему миру мне пишут и постят мои завтраки!», - поделилась Рудковская.

Продюсер также отметила, что продолжит публиковать на своей странице фото завтраков и прочий контент. Она также призвала всех недоброжелателей отписаться от ее аккаунтов и перестать следить за жизнью звезды.

Ранее Яна Рудковская призналась, что потеряла голос из-за нового вируса.