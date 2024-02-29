«Зачем они резали его второй раз и всего через три дня?»: раскрыты подробности смерти продюсера Гаврилова

Продюсер Петр Гаврилов, который скончался после операции в клинике Тимура Хайдарова, скрывал от семьи хирургическое вмешательство. Подруга погибшего рассказала, что его «резали» дважды, однако она не знает, почему.

По словам знакомой Гаврилова, он обратился к специалистам медицинского учреждения после того, как ему стало плохо. Через несколько дней после операции у него поднялась температура и появились боли в животе. Он не признался родственникам, но сам во второй раз лег под скальпель 26 февраля.

«Исправляли какую-то ошибку… Но зачем они резали его второй раз и всего через три дня? Если они увидели, что все пошло не так, то почему сразу не направили в серьезную больницу?» - поделилась подруга семьи Гаврилова сайта Kp.ru.

После повторного вмешательства продюсеру стало только хуже, и его положили в больницу. Там его ввели в искусственную кому из-за большой температуры – 43 градуса. Гаврилову стало лучше на время, но в ночь с 26 на 27 февраля он неожиданно умер. Рядом с ним, как утверждает женщина, находился только близкий друг. Родным он ничего не рассказал. Жена и мать думали, что он находился на работе. Сейчас, по словам подруги семьи, они тяжело переживают потеряю Петра.

«Супруга сейчас находится на сохранении, мама еле дышит», - рассказала женщина.

Ранее выяснилась причина смерти продюсера Петра Гаврилова.