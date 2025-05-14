«Зачем она тут нужна?»: Яна Поплавская отреагировала на желание Чулпан Хаматовой вернуться в Россию

Актриса Яна Поплавская отреагировала на заявление Чулпан Хаматовой, затосковавшей по России в эмиграции. Ведущая заявила о брезгливости от ее желания вернуться в Москву.

«Есть брезгливость. У меня сразу возникает картинка, как стоит Хаматова на митинге, поливает Россию и собирает деньги на ВСУ», - сказала Поплавская в беседе с aif.ru.

Ее удивило заявление актрисы о том, что она бы рискнула вернуться в Россию, если бы не трое детей. Поплавская также отметила, что отъезд Хаматовой не повлиял на кино и театр.

«Зачем она тут нужна? Как-то обошлись без нее. Вы заметили какую-то потерю? Может быть, у нас театр перестал существовать? Может быть, у нас кино остановилось?» - задалась вопросами Поплавская и на все ответила отрицательно.

Ранее Хаматова заявила о «загнанном внутрь чувстве ностальгии и тоски по родине». Размышления о возвращении появились у актрисы, как только она увидела рейс в Москву в аэропорту.