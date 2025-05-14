«Загнанное куда-то внутрь чувство ностальгии»: Чулпан Хаматова затосковала по Москве

Уехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова призналась, что скучает по Москве и хотела бы вернуться. Об этом она рассказала во время поездки в Грузию.

По словам актрисы, в аэропорту она увидела рейс на Москву, и у нее «свело дыхание», однако Чулпан заверила, что точно не рискнет вернуться из-за детей.

«Если бы у меня не было троих детей, которые от меня зависят, может быть можно было бы рискнуть… Но я поняла, что это загнанное куда-то внутрь чувство ностальгии и тоски по Родине…казалось бы, все уже пройдено, уже новая жизнь, но нет, ничего не пройдено», - приводит слова Хаматовой Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Напомним, что после начала СВО Чулпан Хаматова уехала в Латвию, где у нее была недвижимость. Однако театральная карьера за границей у нее не задалась. Артистке отказали в работе из-за незнания латышского языка.

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