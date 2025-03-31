«Зачем он меня снимает, как дурачок!»: сын Рудковской и Плющенко недоволен вниманием родителей
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Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр недоволен вниманием родителей на отдыхе. Ему не понравилось, что отец снимал на камеру.
«Зачем он меня снимает, как дурачок!» - возмутился Александр Плющенко.
В тот же момент фигуриста позвала жена. «Жень, подойдти ко мне», - крикнула Рудковская.
«Все что-то хотят от папы. Никакого покоя», - пытался разрядить обстановку песнями спортсмен.
Сын тем временем прятал лицо за ластами. Соответствующее видео приводит Telegram-канал «Звездач».
Ранее Александр Плющенко «устроил разборки» с родителями из-за падел-тенниса. Он заявлял, что приехал отдыхать, а не заниматься спортом. «Вы че, издеваетесь надо мной?» - обращался юный фигурист к родителям. Александр ответил отцу, что умеет играть и учить его не надо. «Хочешь – иди», - говорил Плющенко сын.