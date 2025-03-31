«Зачем он меня снимает, как дурачок!»: сын Рудковской и Плющенко недоволен вниманием родителей

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр недоволен вниманием родителей на отдыхе. Ему не понравилось, что отец снимал на камеру.

«Зачем он меня снимает, как дурачок!» - возмутился Александр Плющенко.

В тот же момент фигуриста позвала жена. «Жень, подойдти ко мне», - крикнула Рудковская.

«Все что-то хотят от папы. Никакого покоя», - пытался разрядить обстановку песнями спортсмен.

Сын тем временем прятал лицо за ластами. Соответствующее видео приводит Telegram-канал «Звездач».

Ранее Александр Плющенко «устроил разборки» с родителями из-за падел-тенниса. Он заявлял, что приехал отдыхать, а не заниматься спортом. «Вы че, издеваетесь надо мной?» - обращался юный фигурист к родителям. Александр ответил отцу, что умеет играть и учить его не надо. «Хочешь – иди», - говорил Плющенко сын.