Сын Плющенко и Рудковской устроил разборки с родителями на отдыхе на Мальдивах

Сын двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр Плющенко устроил разборки с родителями на отдыхе на Мальдивах. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале Плющенко-старшего.

На видео показано, как Плющенко-младший не хочет заниматься спортом, а намерен отдыхать.

«Я не пойду! Я не пойду в 9:30 утра! Я буду спать до победы! Я не пойду! Я не пойду в 9:30! Я не пойду! Я не буду! Я приехал сюда, чтобы еще отдыхать! А не идти в падел-теннис играть. В 9:30 утра! Вы че, издеваетесь надо мной?! Хочешь — иди! Я умею играть в падел-теннис, поэтому меня не надо учить», — обратился Плющенко-младший к родителю.

25 января сын Плющенко одержал победу на соревнованиях, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля мальчик на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Евгений Плющенко завершил карьеру в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером.

Ранее Яна Рудковская рассказала о будущем сына Николая.