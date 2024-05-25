«Зачем нужно себя переделывать до неузнаваемости?»: певицу Нюшу заподозрили в пластике

Певица Нюша, которая недавно объявила о разводе с супругом, бизнесменом Игорем Сивовым, появилась на церемонии вручения музыкальной премии телеканала RU.TV 2024. Пользователи Сети пришли в восторг от образа артистки на красной дорожке, однако некоторые заподозрили ее в пластике.

Для мероприятия исполнительница хита «Выше» выбрала белый укороченный топ с кристаллами и стразами и шелковую юбку длины макси. Дополнила образ сумка-клатч в тон наряду. Волосы Нюши были распущены и завиты в легкие кудри. Также знаменитости сделали макияж в нейтральных тонах.

Артистка поделилась кадрами с премии RU.TV в личном блоге. Пользователи Сети оценили образ Нюши, отметив, что она похорошела после развода.

«Шикарная», «Роскошный образ», «Такая красивая, это новый уровень», «Божественно прекрасна», «Не слушайте никого, вы лучшая версия себя. Поддерживаем вас и слушаем», — написали подписчики певицы.

При этом некоторые обвинили Нюшу в манипуляциях с лицом. Подписчики посчитали, что певица прибегла к пластике, которая изменила ее до неузнаваемости.

«Такая красивая была! Сама по себе, от природы! Ну зачем? Что за губы и подбородок?», «Нос прооперировала, брови подняла, губы надула, углы сделала и стала как все», «Зачем нужно себя, такую молодую, колоть, переделывать до неузнаваемости?», «Индивидуальность потеряна», — заявили пользователи Сети.

Более того, кто-то и вовсе не узнал Нюшу и спутал ее с экс-солисткой группы Artik & Asti Анной Асти.

«Кого-то она мне напоминает, стала такой другой», «Я думала, что это Анна Асти», — отметили Интернет-пользователи.

Ранее сообщалось о том, что Нюша заявила, что у них с Игорем Сивовым «все прекрасно» после развода.