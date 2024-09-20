«Зачем нам жалеть?»: Костенко о продаже дома, построенного Тарасовым и Бузовой

Анастасия Костенко рассказала о продаже дома, построенного Дмитрием Тарасовым и Ольгой Бузовой. Модель высказалась о смене жилья в соцсети.

Анастасия и Дмитрий несколько лет жили в доме, который спортсмен строил с Ольгой Бузовой. Не так давно супруги продали недвижимость и приобрели новую. По словам Костенко, ей было не жаль покидать обустроенный особняк.

«Зачем нам жалеть? У нас его никто не забрал, мы много лет искали другой дом, и все-таки муж ко мне прислушался и сделал такой подарок. Когда у тебя много детей, то инфраструктура, конечно, решает», — высказалась знаменитость.

Анастасия отметила, что при покупке дома была важна его удаленность от работы, учебы и секций детей.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Тарасов купил новый дом Анастасии Костенко за 54 миллиона рублей. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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