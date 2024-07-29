«Зачем мне такие потрясения»: Раймонд Паулс проигнорировал фестиваль Лаймы Вайкуле
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Композитор Раймонд Паулс проигнорировал фестиваль певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. Он объяснил свое отсутствие на мероприятии фразой «зачем мне такие потрясения».
Комментарий народного артиста СССР приводит издание «Абзац».
«Зачем мне такие потрясения в 90 лет? Я даже не буду смотреть её фестиваль в записи», - сказал композитор.
Паулс признался, что его это «не интересует». Композитор занят другими делами.
Он считает, что такого рода фестивали – «дело молодых». Издание отметило, что Паулс, скорее всего, таким образом пошутил над 75-летней певицей Аллой Пугачевой, 70-летней организаторшей Лаймой Вайкуле и другими участниками.
Ранее певица Ольга Зарубина прокомментировала появление Примадонны в коротких шортах в Юрмале. Она считает, что артистке не идет такая одежда. Ее манеру одеваться исполнительница назвала «стилем тетки с базара с корзиной овощей».