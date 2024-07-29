«Тетка с базара»: Ольга Зарубина высмеяла 75-летнюю Аллу Пугачеву в коротких шортах

Певица Ольга Зарубина дала оценку образу 75-летней артистки Аллы Пугачевой, которая появилась на фестивале в Юрмале в коротких шортах. Коллега уверена, что Примадонне не идет такая одежда, а прикрывать стоит только «выигрышные» участки тела.

Комментарий звезды приводит издание «Абзац». Зарубина вспомнила, что певица Тина Тернер выступала в коротких платьях, но на ней это выглядело гармонично. В случае с Примадонной все наоборот, уверена Зарубина.

«Алле Пугачевой короткие шорты не идут. Внешние пороки нужно прикрывать. Мне её стиль тетки с базара с корзинкой овощей в принципе никогда не нравился», - поделилась исполнительница хита «На теплоходе музыка играет».

По мнению Зарубиной, в образах Пугачевой не было элегантности и женственности. Комментируя ее балахоны, звезда произнесла фразу «куда это все». По мнению Зарубиной, женщина может носить любую одежду безотносительно к возрасту, но наряд должен смотреться уместно и гармонично.

Ранее Зарубина высказывалась по поводу музыкальных способностей Пугачевой. Она заявила, что «у нее особого вокала не было».