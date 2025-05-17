«Зачем мне такая жизнь? Я умереть хочу!»: потерявший дочь актер Михаил Чигарев остался один в последние годы

Звезда фильма «Лето рядового Дедова» Михаил Чигарев был любимцем сразу нескольких поколений и построил успешную карьеру в кино. Однако после череды трагедий его жизнь разрушилась. О непростой судьбе актера пишет Kp.ru.

Михаил Чигарев был одним из наиболее запоминающихся актеров в 1970-е – 1980-е годы. На его счету более 80 ролей в фильмах «Лето рядового Дедова», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Они сражались за Родину», «Город принял», «Сибириада», «Сталинград» и других. Артист также прославился ролями в современных российских сериалах («Ранетки», «Метод Лавровой»). Но судьба приготовила актеру немало испытаний.

Все началось в детстве, когда отец Михаила Чигарева ушел из семьи, оставив пятерых детей, а мать будущего актера скончалась в 1953 году после продолжительной болезни, когда мальчику было всего восемь лет. Средняя из сестер Марта фактически заменила брату мать, но спустя время он попал в школу-интернат, после чего поступил во ВГИК и стал сниматься в кино.

Первой женой артиста стала Елена Югина, у пары родилась дочь Наталья, но они расстались. Позднее Михаил Чигарев женился во второй раз на Нине Ермиловой, но семейное счастье омрачилось трагедией — наследница знаменитости серьезно заболела и умерла в 20 лет. Затем не стало и одной из сестер актера. После этого звезда советского кино пристрастился к алкоголю и азартным играм, у него начались проблемы с работой. Более того, артист даже лишился квартиры в центре Москвы.

После череды трагических событий Михаил Чигарев еще несколько раз появлялся в кино, но так и не смог побороть зависимость, и жена подала на развод. Детей у них не было, и в результате актер остался совсем один без собственного жилья, стал скитаться по квартирам знакомых. Однажды его даже нашли спящим в сугробе — он отморозил пальцы. В последние годы артист страдал от некроза, а на предложения помочь отвечал: «А зачем мне такая жизнь? Я умереть хочу!» 26 марта 2023 года он ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 78 лет.

Ранее мы рассказывали о трагической судьбе звезды фильма «Девчата» Виктора Байкова.