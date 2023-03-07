Ампутировали обе ноги: подробности печальной судьбы звезды фильма «Девчата» Виктора Байкова

Впервые культовая комедия «Девчата» была показана 7 марта 1962-го года. Сегодня кинокартине Юрия Чулюкина исполняется 61 год. За это время фильм посмотрели миллионы зрителей, и посчитать точное количество даже не представляется возможным. И хоть о самой киноленте вспоминают до сих пор, многие актеры из нее уже давно забыты. А ведь у некоторых судьба после съемок сложилась крайне печально.

Актер Виктор Байков воплотил на экране героя Ксан Ксаныча. После «Девчат» по-настоящему знаменитым ему стать так и не удалось. В основном он участвовал только в эпизодических ролях. Но хоть артиста не так часто видели в кино, зато его голос знают миллионы детей, ведь он озвучил множество мультфильмов, и именно он работал над почтальоном Печкиным из «Простоквашино».

Не обретя большой популярности в кинематографе, Байков отдал всего себя сцене. Он играл в Театре Сатиры, причем продолжал участвовать в постановках, даже когда уже сильно болел. Вот только в конце жизни быть актером он уже не мог. Дело в том, что медики, дабы исключить заражение крови, приняли решение о проведении операции по ампутации ног. Так, в почтенном возрасте Виктор Алексеевич остался без конечностей. А в 1993 году актер ушел из жизни.

Напомним, что сюжет культовой кинокартины «Девчата» строится вокруг юной поварихи Тоси Кислицыной. Девушка приезжает в сибирский поселок для работы, но в силу своего эксцентричного и наивного характера, слишком много лезет туда, куда не просят. Она старается помочь всем и каждому, и однажды встречает местного красавца Илью. Молодой человек на спор заводит с Тосей роман, который становится началом множества комичных ситуаций.

Ранее появилась новая информация по состоянию фигуриста Романа Костомарова. После пробуждения от комы, медики заметили посинение его левой руки. Есть вероятность, что спортсмена вновь будут готовить к ампутации.