«Зачем мне извинения?»: Лариса Долина будет судиться с производителем ростовых фигур

Директор Долиной подаст в суд на производителей фигурок с изображением певицы. Об этом сообщает «Пятый канал».

Представитель Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал, что планирует засудить продавцов картонных ростовых фигур с изображением певицы. По его словам, изображение артистки используется незаконно ради прибыли.

«Интересы артиста надо защищать — и финансовые, и интересы личного формата… Сделано со вкусом, сделано красиво, но это не дает право бандитским, пиратским способом наживаться на легендарном артисте и использовать такой красивый образ», — рассказал он.

По словам Пудовкина, он планирует организовать контрольную закупку фигурок для предоставления их в качестве доказательства на суде. Кроме того, директор Долиной рассказал, что конфликт можно было бы урегулировать, если бы с певицей поделились прибылью с продаж.

«Ну зачем мне извинения? Было бы гораздо правильнее и корректнее, если бы это изначально было согласовано. Найти нас очень легко. Договориться о честном, порядочном и корректном распределении потенциальной прибыли было бы очень просто», — добавил Пудовкин

