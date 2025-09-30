Арестованная по делу Долиной заявила об ухудшении здоровья в СИЗО

Находящаяся в следственном изоляторе курьер Анжела Цырульникова, обвиняемая в мошенничестве в отношении народной артистки России Ларисы Долиной, заявила о серьезном ухудшении здоровья на фоне стресса и переживаний. Соответствующая информация содержится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В материалах дела отмечается, что в своей апелляционной жалобе обвиняемая указывает на негативные последствия для ее самочувствия.

«В апелляционной жалобе обвиняемая… сообщает о том, что из-за стресса и переживаний у нее ухудшилось состояние здоровья, что также усугубляется длительным нахождением под стражей», — приводятся в документах слова Цырульниковой.

Напомним, что по уголовному делу проходят четыре фигуранта: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Все они обвиняются в совершении мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. На текущий момент все подсудимые содержатся под стражей в СИЗО.

По версии следствия, они со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года обманом похитили 175 миллионов 120 тысяч рублей артистки, а также лишили ее права на квартиру стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб, причиненный Долиной, следствие оценило в 317 миллионов рублей.

