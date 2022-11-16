«Зачем мне этот багаж?»: Александр Головин высказался о внебрачной дочери

Александр Головин несколько лет назад угодил в крупный скандал: актера обвиняли в том, что он не признаёт своего ребёнка и отказывается его содержать. Долгое время артист никак не комментировал ситуацию. Тем не менее в интервью с Борисом Корчевниковым мужчина поделился эксклюзивными подробностями.

Когда в передаче «Судьба человека» зашла тема об отцовстве, Александр дал понять, что об этом он говорить не хочет. Мужчина убеждён: прошлое ворошить не стоит. «Есть настоящее, и думать надо о завтрашнем дне. Зачем нести этот багаж», – заявил Головин на всю страну.

Напомним, что у Александра был роман с гримером Светланой Белогуровой, в результате чего в 2018 году у артиста появилась на свет дочь Оливия.

Головин охраняет свою личную жизнь от постороннего вмешательства, а вот Анастасия Волочкова придерживается иной тактики и охотно идёт на контакт со СМИ. Так, балерина сообщила о романе с попавшим под санкции Джимом Керри. Подробности читайте в этой статье.