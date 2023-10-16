«Зачем издеваться над пожилым человеком»: Охлобыстин раскрыл правду о нахождении Ефремова в колонии

Актер Иван Охлобыстин – один из тех, кто не отказался от коллеги Михаила Ефремова после ДТП, в котором погиб человек. Сейчас звезда кинематографа отбывает срок в колонии, но с ним продолжают поддерживать связь близкие друзья, в число которых входит звезда «Интернов». По словам артиста, его товарищ многое пережил, и жизнь его била «как мокрую тряпку» об стену.

При любом удобном случае Иван старается узнавать, как у Михаила Олеговича дела в заключении. По его словам, он уже давно все осознал и раскаялся. Он понимает, что совершил ужасную вещь, за которую и расплачивается, но при этом он светлый человек, большой артист, который сможет реабилитироваться перед обществом.

Охлобыстин заявил, что никогда не откажется в Ефремова, так как он не просто друг для него, а кум. Он надеется, что актер сможет пережить это испытание и выйти на свободу не только с чистой совестью, но и с хорошим здоровьем. Дело в том, что из-за возраста он часто сталкивается с различными сбоями в организме.

Также Иван высказался и о том, что Михаил Олегович собирался на фронт. Он признался, что ему сразу отказали, как только увидели, в каком он состоянии.

«Миша ведь больной. На его посмотрели — ну куда, ребят… Зачем издеваться над пожилым человеком, которого жизнь, как мокрую тряпку, об стену била? Дай Бог, чтобы он живым вышел оттуда», - поделился Охлобыстин с Борисом Корчевниковым в передаче «Жизнь и судьба».

Ранее Иван Охлобыстин рассказал о последних съемках Олега Янковского.