«Через время выяснилось, что у него онкология»: Охлобыстин рассказал о последних съемках Янковского

Актер Иван Охлобыстин был тем, кто сыграл вместе с коллегой Олегом Янковским в его последнем фильме. На тот момент еще никто и не догадывался, что больше артист не сможет появиться перед камерой. Звезда «Интернов» вспомнил, что перед тем, как у его товарища выявили рак, он смог осветить для него нательный крест. И все это сопровождала мистика.

Вместе с Янковским Охлобыстин появился в картине «Царь», в которой ныне покойный актер исполнил роль митрополита Филиппа. В последний день съемок Олег Иванович должен был ехать на обследование, но перед этим захотел забрать нательный крест, который носил его герой. Проблема заключалась в том, что он был не освещен, и Иван решил исправить эту ситуацию.

Уже ночью актер пошел в монастырь, постучался и ему открыли. После его повели в храм, дали облачение. Сам Охлобыстин назвал это мистикой момента.

«Я освятил крест. И обратно. За Янковским уже машина пришла, он меня ждал, ругался… А через какое-то время выяснилось, что у него онкология, и довольно быстро он ушел», - цитирует слова артиста издание aif.ru.

На этом мистика не закончилась. Уже спустя время Охлобыстин пришел в отремонтированный храм и увидел, что на потолке, который был пустым, нанесли образ митрополита Филиппа.

«И я вспомнил про крест, про уход Янковского – как будто человек одной ролью отдал все долги», - заметил Иван Охлобыстин.

Напомним, что актер в начале 2000-х годов был священником. Однако спустя время вернулся к мирской жизни. На этот счет его высмеивал шоумен Семен Слепаков*(Признан иноагентом на территории РФ), за что Иван назвал его подлецом.

*(Признан иноагентом на территории РФ)